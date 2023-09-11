Собянин в обращении к москвичам пообещал продолжать работу на благо столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах градоначальника и пообещал продолжить работу на благо столицы. Об этом Собянин написал на своем персональном сайте.

Согласно предварительным итогам голосования, Сергей Собянин победил на выборах мэра.

Как отметил градоначальник, вместе с москвичами уже пройден «огромный путь созидания», однако впереди большая «сложная, но очень важная работа». Собянин пообещал сделать все, чтобы Москва стала «еще круче и краше», «впереди планеты».

«Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди ... Победа будет за нами», – написал Собянин.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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