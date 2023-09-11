Собянин в обращении к москвичам пообещал продолжать работу на благо столицы

В регионах победили все действующие губернаторы от «Единой России» и КПРФ

В России начинается кампании по вакцинации против гриппа

Главы МИД России и Южной Кореи встретились на полях саммита G20 в Индии

«Карта туриста» для платежей иностранцев в России может быть запущена до конца года

Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы