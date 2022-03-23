Собянин утвердил три программы льготного кредитования субъектов МСП
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), в том числе о запуске программы льготного кредитования на инвестиционные цели. Такое заявление он сделал в ходе встречи с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса.
По мнению Собянина, в любом кризисе появляются не только новые проблемы, но и новые возможности. В связи с этим городские власти, по его словам, уже начали реализацию поддержки, в том числе программы льготного кредитования и грантов.
Отмечается, что гранты будут выдаваться для реализации проектов создания импортозамещающих производств. Максимальный размер гранта составит 100 млн руб.
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