Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве

В Москве состоялось открытие общественного штаба партии «Единая Россия».

На открытии присутствовали, в частности, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.

«Выборы в Государственную думу - это борьба. И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее. И сегодня эта борьба находится на своем пике: заканчивается регистрация кандидатов в Государственную думу и начинается агитационная кампания», - сказал Собянин, выступая на открытии. Он отметил, что партия будет агитировать не обещаниями, а делами.



В свою очередь Шойгу отметил, что партии стоит продолжить реализовывать большое количество проектов, в частности, в сфере здравоохранения, образования, транспортной системы.



Лавров подчеркнул, что достигнутые в настоящее время успехи во внешней политике связаны с тесной координацией с гражданским обществом. «И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело», - добавил Лавров.

