Собянин рассказал о строительстве столичных автовокзалов
В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, многие из которых входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, экономящих время москвичей на передвижение по городу. О том, как изменились московские автовокзалы в последние годы, рассказал на своей странице в Твиттере Сергей Собянин.
"В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал "Южные Ворота", в 2019-м - "Северные ворота", а в минувшем году - "Саларьево" и "Центральный" у метро "Щёлковская", отметил Сергей Собянин.
По словам мэра, "Центральный" теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок.
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