Собянин подвел итог работы «Единой России» в Москве за пять лет

Сергей Собянин подвел итог работы партии «Единая Россия» в столице за пять лет. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам главы города, партия выполнила свои обещания 2016 года, несмотря на различного уровня проблемы, санкции, кризисы и пандемию.

Собянин подчеркнул, что Москва 2021 года стала лучше по сравнению с 2016, когда проводились предыдущие выборы в Госдуму.

Сообщается также, что состоялась встреча мэра с кандидатами в депутаты Государственной Думы, которых выдвинула партия.

