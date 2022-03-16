Собянин поддержал проведение спецоперации на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал единственно верным решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом он заявил на совещании с главой государства по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в среду, 16 марта.

«Я достаточно много и постоянно общаюсь со своим коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции», - отметил градоначальник.

По словам Собянина, это решение призвано обеспечить безопасность не только жителей Донбасса, но и России. Руководители российских регионов предпримут меры по обеспечению нормальной работы экономики, добавил он.

Владимир Путин на заседании в среду назвал вынужденной спецоперацию на Украине, отметив, что России не оставили дипломатических возможностей для решения проблем безопасности.

Президент также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России», согласно которому губернаторы обязаны ввести «дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», включая адресные выплаты (при необходимости).

