Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме
Мэр российской столицы Сергей Собянин ответил на разные, в том числе сложные вопросы депутатов во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы в городской думе. Как отметил градоначальник, отчет проходит всего через три месяца после выборов парламента мегаполиса нового созыва. По словам Собянина, Мосгордума стала разнообразнее, она представляет широкий круг взглядов и предпочтений горожан.
В свою очередь, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в ежегодном отчете были подробно рассмотрены итоги выполнения осударственных программ развития столицы, обозначены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу.
Выступление мэра с отчётом продолжалось почти два с половиной часа. Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов: по три от каждой фракции, представленных в Мосгордуме, - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» - и три от одного партийного объединения «Моя Москва».
В итоге отчет принят Мосгордумой 27 голосами «за». «Против» высказались девять депутатов, отмечает АГН «Москва».
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