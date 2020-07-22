Собянин уволил главу столичного департамента образования
22 июля 202020:15
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу департамента образования и науки Исаака Калину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ столичного градоначальника.
Уточняется, что Калина покидает должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
Согласно указу, его должность займет Александр Молотков. Как уточняет RT, до сих пор он занимал должность заместителя главы ведомства.
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22 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru