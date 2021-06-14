Соболь заявила о приостановке кампании в Госдуму

Юрист ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь приняла решение приостановить кампанию по выдвижению в Госдуму.

По словам Соболь, ее рейтинг превышает рейтинги «Единой России».

«Моя популярность бесит власть. Именно поэтому «Единая Россия» и [президент РФ Владимир] Путин приняли закон, по которому мне запрещается участвовать в выборах: закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистской деятельности, часто называют "закон против Соболь"», — написала юрист в Facebook.

Соболь отметила, что в связи с этим вынуждена прекратить свою предвыборную кампанию. При этом юрист и ее команда намерены обжаловать решение суда о признании ФБК экстремистской организацией в Европейском суде по правам человека, отмечает Ura.ru.

Любовь Соболь объявила о старте кампании по выдвижению в Госдуму в октябре прошлого года. Предвыборная программа политика включала борьбу с коррупцией, проведение судебной реформы, защиту бизнеса, повышение уровня доходов граждан, улучшение питания в детских садах и школах.

