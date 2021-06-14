Соболь заявила о приостановке кампании в Госдуму
Юрист ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь приняла решение приостановить кампанию по выдвижению в Госдуму.
По словам Соболь, ее рейтинг превышает рейтинги «Единой России».
«Моя популярность бесит власть. Именно поэтому «Единая Россия» и [президент РФ Владимир] Путин приняли закон, по которому мне запрещается участвовать в выборах: закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистской деятельности, часто называют "закон против Соболь"», — написала юрист в Facebook.
Соболь отметила, что в связи с этим вынуждена прекратить свою предвыборную кампанию. При этом юрист и ее команда намерены обжаловать решение суда о признании ФБК экстремистской организацией в Европейском суде по правам человека, отмечает Ura.ru.
Любовь Соболь объявила о старте кампании по выдвижению в Госдуму в октябре прошлого года. Предвыборная программа политика включала борьбу с коррупцией, проведение судебной реформы, защиту бизнеса, повышение уровня доходов граждан, улучшение питания в детских садах и школах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020
- Протасевич: Я не буду сторонником Лукашенко
- McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19
- Минченко объяснил слова Путина про жизнь «на алтарь Отечества»
- Соболь заявила о приостановке кампании в Госдуму
- ДС «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19
- СМИ: В Москве высокопоставленный чиновник Минфина задержан за дебош на парковке
- Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19
- Турция получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
- Путин высказался о будущем России после смены президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru