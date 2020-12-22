Соболь сообщила, что ее выпустили из полицейского участка

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции.

«Вышла из ОВД в Новокосино», - прокомментировала она в видео на своей странице в Twitter. Соболь утверждает, что «ничего не нарушала» и ей «не предъявляли ничего». Юрист отметила, что правоохранительные органы держат ее соратницу Ольгу Ключникову.

Ранее НСН передавала, что Соболь была задержана возле дома, где якобы зарегистрирован сотрудник ФСБ, с которым разговаривал по телефону блогер и оппозиционер Алексей Навальный. "Расследование" Навального в ФСБ назвали провокацией.

