Сноуден рассказал, почему в его честь на Красной площади не проводятся парады

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что готов вернуться в США лишь в том случае, если судебный процесс над ним будет справедливым и объективным. Об этом он заявил в интервью радиостанции National Public Radio.

Сноуден пояснил, что хотел бы рассказать присяжным, почему он посчитал необходимым передать журналистам секретную информацию. Суд присяжных должен иметь доступ к этим засекреченным материалам, чтобы смог оценить правильность действий бывшего сотрудника АНБ, передает РЕН ТВ.

Кроме того, Сноуден рассказал, что не выбирал местом жительства Россию. Он пояснил, что из 27 стран, у которых он просил убежища, принять его согласилась лишь Москва, не побоявшись возможных санкций, сообщает Ura.ru. Также он рассказал, что отказался от предложенного сотрудничества с российскими спецслужбами. По его словам, если бы он согласился, то жил бы во дворце, а на Красной площади проводились бы парады в его честь.

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал НСН, как беглый агент американских спецслужб живет жизнью обычного гражданина России и научился хорошо говорить по-русски.

