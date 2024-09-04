Сниккарс уволен с должности замглавы Минэнерго

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики. Чиновник сам попросил об отставке.

Сниккарс пришел на работу в Минэнерго в 2013 году из ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка». Ранее он занимал управленческие должности в московской «Объединенной энергосбытовой компании», работал также в сибирских энергетических компаниях.

Заместителем министра Сниккарс был назначен в ноябре 2020 года. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», весной текущего года руководителем Минэнерго назначили Сергея Цивилева, который до этого занимал пост губернатора Кемеровской области.

Павлу Сниккарсу 45 лет, он женат, воспитывает троих дочерей.

