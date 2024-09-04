Сниккарс уволен с должности замглавы Минэнерго
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики. Чиновник сам попросил об отставке.
Сниккарс пришел на работу в Минэнерго в 2013 году из ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка». Ранее он занимал управленческие должности в московской «Объединенной энергосбытовой компании», работал также в сибирских энергетических компаниях.
Заместителем министра Сниккарс был назначен в ноябре 2020 года. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», весной текущего года руководителем Минэнерго назначили Сергея Цивилева, который до этого занимал пост губернатора Кемеровской области.
Павлу Сниккарсу 45 лет, он женат, воспитывает троих дочерей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Унгвари и Байдиков откроют серию осенних концертов «Джаза на воде»
- Сниккарс уволен с должности замглавы Минэнерго
- Daft Punk появятся в байопике Фаррелла Уильямса
- Володин призвал глав комитетов Госдумы пересесть на Lada Aura
- Путин призвал построить в районе Якутска мост через Лену
- Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке
- Вице-премьер Савельев признался, что переизбран главой совета директоров РЖД
- Шольц пообещал передать Украине еще 17 ЗРК IRIS-T
- МО РФ: Днем были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму
- Симоньян рассказала о выходе своего фильма к 20-летию трагедии в Беслане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru