Смоленский депутат-единорос стал посмешищем в соцсетях из-за малинового пиджака
Смоленский депутат Максим Баранов провел инспекцию мусорных контейнеров в своем округе, сообщает РИА Новости.
Для этого он выбрал малиновый пиджак, который купил в Турции по совету друга. Народный избранник не ожидал, что наряд вызовет ажиотаж в социальных сетях относительно стиля «лихих 90-х». По словам самого депутата, который представляет «Единую Россию», никаких отсылок к «новым русским» из 90-х он не делал.
Как отметил Баранов, в Турции он с приятелем зашел в магазин, где померил малиновый костюм. «Товарищ мне сказал, что идет. Я без задней мысли купил этот костюм», - сказал депутат. За костюм он отдал 8 тысяч рублей, там же он обнаружил подходящие малиновые ботинки за 6 тысяч рублей и галстук.
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