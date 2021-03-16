СМИ: Зюганов рассказал о грядущем послании Путина парламенту

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что тест послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию неоднократно переписывали, сообщает Ura.ru.

«Говорят, уже пятый раз переписывают», - цитирует Зюганова Telegram-канал «Раньше всех». Политик считает, что это может свидетельствовать о том, что «готовится что-то серьёзное».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ежегодном послании главы государства Федеральному собранию будут затронуты темы развития страны, а также предстоящих выборов в Государственную думу, телеканал «360». По его словам, конкретной даты, когда Путин выступит с обращением, пока нет.