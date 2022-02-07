СМИ: Зеленский не встретится с Бербок из-за проблем с графиком

Отмечается, что встречу отменили по инициативе украинской стороны. По данным источников, в качестве причины были названы «трудности с графиком».

О том, что Зеленский и Бербок встретятся в Киеве седьмого февраля, сообщил представитель МИД Германии.

По информации Reuters, вместо этого глава МИД ФРГ проведет встречу в министром иностранных дел Украины Денисом Шмыгалем.

