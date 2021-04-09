СМИ: Зеленский и Макрон обсудят эскалацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в конце следующей недели встретиться в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудить эскалацию в Донбассе, сообщает газета KyivPost.
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал изданию, что цель украинского лидера - пообщаться с президентом Франции «один на один», а одной из важных тем переговоров будет «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины».
Ранее Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион, сообщает «Свободная пресса». По его словам, единственный способ закончить войну - вступление Украины в НАТО.
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