СМИ: Зеленский и Макрон обсудят эскалацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в конце следующей недели встретиться в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудить эскалацию в Донбассе, сообщает газета KyivPost.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал изданию, что цель украинского лидера - пообщаться с президентом Франции «один на один», а одной из важных тем переговоров будет «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины».

Ранее Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион, сообщает «Свободная пресса». По его словам, единственный способ закончить войну - вступление Украины в НАТО.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
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