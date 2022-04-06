СМИ: врио главы фракции ЛДПР после смерти Жириновского стал Слуцкий

Временно исполняющим обязанности главы фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме назначен председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского на 76 году жизни после продолжительной болезни. Политик вначале февраля попал в больницу с COVID-19 после восьми прививок от коронавируса. За время госпитализации несколько раз возникали слухи о его смерти.

В Минздраве РФ подтвердили смерть Владимира Жириновского. Там подчеркнули, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

