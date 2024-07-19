СМИ: Визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 12-14 августа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

«Приедет он 12 августа», — указал собеседник агентства.

По его словам, 13 августа планируются переговоры Аббаса с президентом России Владимиром Путиным, а 14-го палестинский политик завершит визит и покинет РФ.

Ранее источник в канцелярии Аббаса сообщал, что президент Палестины планирует посетить Россию и встретиться с Путиным 18 августа.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в страну Махмуда Аббаса, напоминает RT. Представитель Кремля отмечал, что о сроках объявят «своевременно».

