СМИ: Визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 12-14 августа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.
«Приедет он 12 августа», — указал собеседник агентства.
По его словам, 13 августа планируются переговоры Аббаса с президентом России Владимиром Путиным, а 14-го палестинский политик завершит визит и покинет РФ.
Ранее источник в канцелярии Аббаса сообщал, что президент Палестины планирует посетить Россию и встретиться с Путиным 18 августа.
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в страну Махмуда Аббаса, напоминает RT. Представитель Кремля отмечал, что о сроках объявят «своевременно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru