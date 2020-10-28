СМИ: В Турции возбудили дело против французского журнала Charlie Hebdo

Генеральная прокуратура Анкары возбудила дело в отношении французского журнала Charlie Hebdo из-за карикатуры на президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал NTV.

Иск против руководства журнала в прокуратуру Анкары подал адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын, который заявил, что карикатура является аморальной и нарушает честь и достоинство турецкого президента, в связи с чем будут приняты необходимые юридические и дипломатические меры.

Упоминаются три статьи турецкого уголовного кодекса об оскорблении президента. Фигурантами дела стали художники Charlie Hebdo, которые изобразили Эрдогана в шаржированной манере в полуголом виде. Персонаж карикатуры поднимает юбку стоящей рядом служанке в платке и длинном платье.

В управлении по связям администрации президента Турции рисунок назвали «провокацией», которая свидетельствует о всё большем погружении Европы в грязное болото ненависти к туркам и исламу.

