СМИ: В Турции возбудили дело против французского журнала Charlie Hebdo
Генеральная прокуратура Анкары возбудила дело в отношении французского журнала Charlie Hebdo из-за карикатуры на президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал NTV.
Иск против руководства журнала в прокуратуру Анкары подал адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын, который заявил, что карикатура является аморальной и нарушает честь и достоинство турецкого президента, в связи с чем будут приняты необходимые юридические и дипломатические меры.
Упоминаются три статьи турецкого уголовного кодекса об оскорблении президента. Фигурантами дела стали художники Charlie Hebdo, которые изобразили Эрдогана в шаржированной манере в полуголом виде. Персонаж карикатуры поднимает юбку стоящей рядом служанке в платке и длинном платье.
В управлении по связям администрации президента Турции рисунок назвали «провокацией», которая свидетельствует о всё большем погружении Европы в грязное болото ненависти к туркам и исламу.
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