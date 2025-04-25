СМИ: В Стамбуле начались консультации России и Турции по Ближнему Востоку
Россия и Турция начали консультации по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в республике.
Обсуждения проходят в Стамбуле.
«В закрытом режиме», - уточнил источник.
Ранее стало известно, что Турция и Россия обсудят ситуацию в Сирии и Палестине. Анкару на консультациях будет представлять замглавы турецкого МИД Нух Йылмаз, Москву - замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Между тем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные остаются в местах базирования в Сирии, а Москва ведет диалог с действующими властями в Дамаске, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru