СМИ: В Стамбуле начались консультации России и Турции по Ближнему Востоку

Россия и Турция начали консультации по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в республике.

Обсуждения проходят в Стамбуле.

«В закрытом режиме», - уточнил источник.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсудят ситуацию в Сирии и Палестине. Анкару на консультациях будет представлять замглавы турецкого МИД Нух Йылмаз, Москву - замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Между тем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные остаются в местах базирования в Сирии, а Москва ведет диалог с действующими властями в Дамаске, пишет RT.

