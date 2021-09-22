СМИ: в США обсуждают возможные санкции против компании Honor

Правительственные структуры США не смогли прийти к единому мнению по вопросу ввода санкций в отношении китайской компании Honor, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что представители Минобороны и министерства энергетики США считают, что Honor представляет угрозу национальной безопасности, а в министерстве торговли и Госдепе с ними не согласны.

В итоге обсуждать этот вопрос будут на уровне "политических назначенцев" соответствующих структур, а затем, в случае необходимости, в правительстве. Если министры не придут к единому мнению, то решать вопрос будет президент США Джо Байден, пишет The Washington Post.

Ранее США внесли в чёрный список, который запрещает продажу американской высокотехнологичной продукции попавшим в него коммерческим организациям, китайскую компанию Huawei, после чего с ней приостановили сотрудничество многие североамериканские компании, сообщает RT.

