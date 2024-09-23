СМИ: В Совфеде появятся 20 новых сенаторов

Двадцать новых сенаторов появятся в Совете Федерации РФ по итогам прошедших выборов в регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в палате.

«На сегодняшний день, по прогнозам, в Совфеде будет 20 новых сенаторов», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, 19 членов Совфеда вновь подтвердят свои полномочия.

Между тем губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил новым сенатором от региона главу Челябинска Наталью Котову. Новый представитель исполнительной власти сменит на этом посту Маргариту Павлову, пишет Ura.ru.

