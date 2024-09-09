СМИ: В Польше сорвали сроки создания украинского легиона
Планы по созданию в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не осуществляются в установленные сроки, сообщила польская газета Dzienik Gazeta Prawna.
В материале уточняется, что украинский лидер Владимир Зеленский во время своего июльского визита в Варшаву заявил о планах создать украинский легион. В подразделение должны были войти постоянно проживающие в Польше и других странах Европы украинские добровольцы. Обучение планировалось в Войске Польском.
Однако спустя два месяца Киев до сих пор не начал набор персонала.
Газета пишет, что информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств также нет, но уже заключено техническое соглашение, где прописаны роли обеих стран. Обучение будет проходить в Польше, а набор персонала – в Люблине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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