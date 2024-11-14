СМИ: Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве

Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, инцидент произошёл в Южном Бутово в ночь на 13 ноября. Отмечается, что тем же утром сотрудники коммунальной службы оттёрли не успевшую высохнуть краску.

Предполагается, что памятник изрисовали по заданию украинских мошенников.

Ранее в Риге демонтировали памятник русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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