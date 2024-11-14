СМИ: Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве
14 ноября 202415:30
Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошёл в Южном Бутово в ночь на 13 ноября. Отмечается, что тем же утром сотрудники коммунальной службы оттёрли не успевшую высохнуть краску.
Предполагается, что памятник изрисовали по заданию украинских мошенников.
Ранее в Риге демонтировали памятник русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru