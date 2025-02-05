СМИ: В нескольких штатах США пройдут протесты против первых мер Трампа
В нескольких штатах США состоятся протесты против первых мер, которые были приняты американским лидером Дональдом Трампом на своем посту. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Согласно данным, движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации Трампа, набирает обороты в сети. Отмечается, что протесты могут пройти уже 5 февраля.
По данным агентства, демонстрации пройдут как в столицах штатов, так и в других городах.
Ранее журнал Newsweek со ссылкой на служащих нескольких федеральных ведомств США сообщил, что американские чиновники, недовольные политикой Трампа, намерены игнорировать и саботировать распоряжения и указы новой администрации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru