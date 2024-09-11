СМИ: В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций против России
Послы стран Евросоюза продлили индивидуальные санкции в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что дипломаты утвердили продление действия ограничений на полгода. Как ожидается, окончательное решение опубликуют до конца недели.
При этом, по данным СМИ, из черного списка исключили сына бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина автогонщика Никиту Мазепина, а также мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту Пригожину.
Ранее бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина выиграли иски по отмене санкций ЕС, введенных против них, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru