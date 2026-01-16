СМИ: В ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января
Министры иностранных дел государств Евросоюза рассмотрят пакет новых санкций в отношении Ирана на встрече 29 января. Об этом пишет Politico.
По данным издания, в список в рамках санкционного режима Брюсселя за нарушение прав человека хотят внести 21 позицию. Известно, что Европейская служба внешних действий предложила добавить десять позиций, связанных с производством беспилотников.
Как пишет Politico, за ужесточение ограничений против Ирана активно выступают Германия, Франция, Нидерланды.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что сообщество хочет ввести более строгие рестрикции против Ирана и внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, напоминает «Свободная пресса».
