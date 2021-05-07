СМИ: В ЕС раскритиковали планы России по составлению списка «недружественных стран»

Евросоюз назвал составляемый Россией список «недружественных стран» противоречащим международному праву и конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Нельзя негативно относиться к определенной стране только потому, есть политические разногласия», — поделился собеседник агентства.

По словам источника, ЕС воспримет включение Москвой в список «недружественных» даже одной страны Евросоюза в как шаг в отношении всего сообщества.

Кроме того, собеседник РИА Новости рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи 10 мая обсудят действия со стороны РФ. При этом новых предложений по антироссийским санкциям не планируется. Также в Евросоюзе намерены выработать стратегию в отношении «агрессивных действий» России.

При этом собеседник агентства отметил, что на данном совете не будет новых предложений по санкциям, направленных против России. Он уточнил, что Евросоюз не собирается зеркально реагировать на действия РФ.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других стран. В частности, документ ограничивается заключение трудовых договоров между физлицами, находящимися на территории РФ и диппредставительствами государств, осуществляющих недружественные действия в отношении России или граждан страны.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени Москва опубликует список «недружественных стран».

