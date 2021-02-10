СМИ: В Джорджии начали уголовное расследование против Трампа

Прокуратура округа Фултон американского штата Джорджия начала уголовное расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Надзорное ведомство намерено проверить попытки Трампа отменить итоги президентских выборов в штате, состоявшихся в ноябре. В том числе, прокурор рассмотрит звонок экс-президента госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, в связи с чем должностных лиц штата попросили сохранить связанные с беседой документы.

По данным издания, Джорджия поддержала на выборах нынешнего главу государства демократа Джо Байдена, поэтому штат «вряд ли будет гостеприимным» к Трампу.

Напомним, экс-президент обратился к госсекретарю штата в январе. Трамп, запугивая Раффенспергера уголовной ответственностью, требовал найти достаточное количество голосов в его поддержку. Офис госсекретаря начал расследование по факту попытки отменить результаты выборов.

