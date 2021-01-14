СМИ: В день инаугурации Байдена закроют центральный бульвар Вашингтона

Центральный бульвар Вашингтона в целях безопасности будет закрыт в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

По данным источников газеты, осведомленных о решениях властей, проход на бульвар будет разрешён лишь сотрудникам американских служб безопасности и аккредитованным журналистам.

По традиции жители Вашингтона собираются на центральном бульваре в день вступления в должность нового главы государства. В этот же раз, как отметил один из собеседников The Washington Post, граждане смогут увидеть лишь «возможно, верхушку Капитолия».

Инаугурация Джо Байдена состоится в полдень 20 января. В связи с этим событием власти принимают усиленные меры безопасности: в Вашингтоне введён режим ЧС, движение автомобилей в значительной части города перекрыто, сам Капитолийский холм оцеплен. Кроме того, до инаугурации в американскую столицу прибудут около 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

