СМИ: В день инаугурации Байдена закроют центральный бульвар Вашингтона
Центральный бульвар Вашингтона в целях безопасности будет закрыт в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post.
По данным источников газеты, осведомленных о решениях властей, проход на бульвар будет разрешён лишь сотрудникам американских служб безопасности и аккредитованным журналистам.
По традиции жители Вашингтона собираются на центральном бульваре в день вступления в должность нового главы государства. В этот же раз, как отметил один из собеседников The Washington Post, граждане смогут увидеть лишь «возможно, верхушку Капитолия».
Инаугурация Джо Байдена состоится в полдень 20 января. В связи с этим событием власти принимают усиленные меры безопасности: в Вашингтоне введён режим ЧС, движение автомобилей в значительной части города перекрыто, сам Капитолийский холм оцеплен. Кроме того, до инаугурации в американскую столицу прибудут около 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
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