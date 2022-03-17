СМИ: В Болгарии задержан бывший премьер-министр Борисов

В Болгарии задержан бывший премьер-министр Бойко Борисов в рамках расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Также по этому делу были задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков.

Отмечается, что местные телеканалы прервали свое вещание для сообщения экстренных новостей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗадержаниеБолгария
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