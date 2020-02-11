СМИ узнали об отставке главы офиса президента Украины Богдана

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что из офиса Богдана выносят вещи, пишет Life.ru. Сам он не верит в реальность происходящего.

Издание LIGA.net сообщало об отставке Богдана ещё в августе 2019 года, однако тогда слухи не подтвердились. В качестве версии выдвигалось предположение, что Вашингтон не согласовывал встречу Зеленского и Дональда Трампа именно из-за Богдана.

Украинские СМИ также пишут о взаимной неприязни между Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком.

