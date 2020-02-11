СМИ узнали об отставке главы офиса президента Украины Богдана
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и все его заместители подали заявления об отставке, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. По их информации, Богдан 10 февраля разговаривал об этом с президентом Владимиром Зеленским.
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что из офиса Богдана выносят вещи, пишет Life.ru. Сам он не верит в реальность происходящего.
Издание LIGA.net сообщало об отставке Богдана ещё в августе 2019 года, однако тогда слухи не подтвердились. В качестве версии выдвигалось предположение, что Вашингтон не согласовывал встречу Зеленского и Дональда Трампа именно из-за Богдана.
Украинские СМИ также пишут о взаимной неприязни между Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком.
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