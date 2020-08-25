СМИ узнали об отмене встречи политсоветников «нормандского» формата

Отменена встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» – России, Украины, Франции и Германии. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к переговорам.

По его информации, причиной послужили разногласия по документам.

Встреча политсоветников планировалась на 28 августа в Париже. Как напоминает RT, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эти консультации и встреча глав МИД четырёх стран должны были предшествовать встрече лидеров «нормандского формата».

Предполагалось, что президенты встретятся в конце сентября. Российская сторона, однако, эту информацию не подтверждала. Представитель МИД РФ Мария Захарова 24 августа сообщила, что Москве о подобных планах ничего не известно, передаёт РИА ФАН.

