СМИ узнали об отмене встречи политсоветников «нормандского» формата
Отменена встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» – России, Украины, Франции и Германии. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к переговорам.
По его информации, причиной послужили разногласия по документам.
Встреча политсоветников планировалась на 28 августа в Париже. Как напоминает RT, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эти консультации и встреча глав МИД четырёх стран должны были предшествовать встрече лидеров «нормандского формата».
Предполагалось, что президенты встретятся в конце сентября. Российская сторона, однако, эту информацию не подтверждала. Представитель МИД РФ Мария Захарова 24 августа сообщила, что Москве о подобных планах ничего не известно, передаёт РИА ФАН.
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