СМИ: Украина отправила США черновик соглашения по ресурсам

Украинские власти отправили США новый черновик соглашения по добыче полезных ископаемых на Украине. Об этом со ссылкой на источник в Киеве сообщает Agence France-Presse.

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Собеседник агентства указал, что Киев и Вашингтон, несмотря на разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, постоянно обмениваются предложениями по сделке.

«Вчера мы отправили очередной», - заключил источник.

Ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа недовольна негативной реакцией украинских властей на сделку по полезным ископаемым, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство обороны США / Air Force Tech. Sgt. Jackie Sanders
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