СМИ: Украина отправила США черновик соглашения по ресурсам

Собеседник агентства указал, что Киев и Вашингтон, несмотря на разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, постоянно обмениваются предложениями по сделке.

«Вчера мы отправили очередной», - заключил источник.

Ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа недовольна негативной реакцией украинских властей на сделку по полезным ископаемым, сообщает RT.

