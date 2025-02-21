СМИ: Украина отправила США черновик соглашения по ресурсам
Украинские власти отправили США новый черновик соглашения по добыче полезных ископаемых на Украине. Об этом со ссылкой на источник в Киеве сообщает Agence France-Presse.
Собеседник агентства указал, что Киев и Вашингтон, несмотря на разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, постоянно обмениваются предложениями по сделке.
«Вчера мы отправили очередной», - заключил источник.
Ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа недовольна негативной реакцией украинских властей на сделку по полезным ископаемым, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru