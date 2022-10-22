СМИ: У Джонсона есть поддержка для выдвижения кандидатуры на выборы
Экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона поддержали более 100 депутатов. Их поддержки достаточно, чтобы Джонсон выдвинул свою кандидатуру на выборы главы правительства страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.
«Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Она сменила на этом посту Бориса Джонсона.
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