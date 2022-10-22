СМИ: У Джонсона есть поддержка для выдвижения кандидатуры на выборы

«Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Она сменила на этом посту Бориса Джонсона.

