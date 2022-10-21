Джонсон намерен бороться за пост британского премьера
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен участвовать в выборах премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его соратника политика.
Член парламента от Консервативной партии Джеймс Даддридж сообщил, что ради этого Джонсон прервал свой отдых на Карибских островах.
Для участия в выборах Джонсон должен набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 (16:00 мск) 24 октября. На текущий момент его открыто поддержали 43 человека.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели.
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