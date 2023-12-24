СМИ: Центральный совет «Новых людей» предложил Даванкова кандидатом на выборы

Центральный совет партии «Новые люди» предложил зампреда Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата на выборах президента России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

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Окончательное решение примет съезд партии. Мероприятие пройдет в Москве в воскресенье, 24 декабря.

Ранее президиум Центрального комитета КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова для участия в выборах главы государства. Политик возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В минувшее воскресенье съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Владимира Путина. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/partynewpeople
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