СМИ: Центральный совет «Новых людей» предложил Даванкова кандидатом на выборы
Центральный совет партии «Новые люди» предложил зампреда Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата на выборах президента России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.
Окончательное решение примет съезд партии. Мероприятие пройдет в Москве в воскресенье, 24 декабря.
Ранее президиум Центрального комитета КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова для участия в выборах главы государства. Политик возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В минувшее воскресенье съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Владимира Путина. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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