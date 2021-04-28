СМИ: Трамп возобновит митинги своих сторонников
Экс-президент США Дональд Трамп планирует возобновить митинги своих сторонников. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на близкий к бывшему главе государства источник.
Отмечается, что речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»), которые проводились во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году и продолжались в период его президентства.
По данным CNN, новые митинги запланированы на май. Как отметил источник телеканала, акции будут отличаться от ранее проводимых «с точки зрения организации».
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что серьезно относится к возможности своего участия в следующих президентских выборах в 2024 году. Однако бывший глава государства подчеркнул, что «пока не хотел бы распространяться об этом», напоминает «Свободная пресса».
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