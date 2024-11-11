СМИ: Трамп предложил Стефаник должность постпреда США при ООН
Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник стать постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.
«Трамп только что предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность посла... при ООН», — отмечает СМИ.
Сейчас США в международной организации представляет Линда Томас-Гринфилд, она занимает свой пост с февраля 2021 года.
Ранее стало известно, что Трамп может назначить бывшего госсекретаря США Майка Помпео министром обороны, а экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа — главой ЦРУ, пишет Ura.ru.
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