СМИ: Трамп предложил Стефаник должность постпреда США при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник стать постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.

«Трамп только что предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность посла... при ООН», — отмечает СМИ.

Сейчас США в международной организации представляет Линда Томас-Гринфилд, она занимает свой пост с февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что Трамп может назначить бывшего госсекретаря США Майка Помпео министром обороны, а экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа — главой ЦРУ, пишет Ura.ru.

