СМИ: победа Трампа на президентских выборах станет катастрофой для Зеленского

Экс-глава белого дома Дональд Трамп планирует отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому за отказ в проведении расследовании в отношении сына действующего американского лидера Джо Байдена, сообщил Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.

Трамп допустил причастность Байдена к утечке из Пентагона

По его словам, если Трамп победит на предстоящих президентских выборах, это будет катастрофой для Зеленского и Украины.

19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Президент Украины ему отказал. Как считает профессор, бывший американский президент желает отомстить.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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