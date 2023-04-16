СМИ: победа Трампа на президентских выборах станет катастрофой для Зеленского

По его словам, если Трамп победит на предстоящих президентских выборах, это будет катастрофой для Зеленского и Украины.

19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Президент Украины ему отказал. Как считает профессор, бывший американский президент желает отомстить.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

