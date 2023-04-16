СМИ: победа Трампа на президентских выборах станет катастрофой для Зеленского
Экс-глава белого дома Дональд Трамп планирует отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому за отказ в проведении расследовании в отношении сына действующего американского лидера Джо Байдена, сообщил Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.
По его словам, если Трамп победит на предстоящих президентских выборах, это будет катастрофой для Зеленского и Украины.
19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Президент Украины ему отказал. Как считает профессор, бывший американский президент желает отомстить.
Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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