Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО за сутки ликвидировали 320 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

