Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА
24 мая 202620:47
Александр Грин
Средства ПВО за 12 часов уничтожили 33 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями.
Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО за сутки ликвидировали 320 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА
- «Спартак» обыграл «Краснодар» в финале Кубка России
- Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с 3 космонавтами к станции «Тяньгун»
- Импорт сладостей из ЕС в Россию в марте упал на 33%
- Резаи: Иран может выйти из ДНЯО и прорвать морскую блокаду США
- Массовое ДТП с 13 автомобилями произошло в Подмосковье
- Пасечник: Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 65
- Медведев призвал усилить удары по Украине