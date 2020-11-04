СМИ: Трамп через несколько минут выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп готовится выступить с заявлением. Это ожидается в ближайшие минуты, сообщает телеканал NBC News.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что сегодня же сделает заявление о «большой победе» на американских выборах, напоминает РИА Новости.

Официально выборы в США завершились. По данным обработки 23% бюллетеней, действующий президент США Дональд Трамп набирает в штате - 58,1%, его соперник от демократов Джон Байден - 38,4 %.

По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210. При этом оба кандидата объявили о своей победе.

