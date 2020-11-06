СМИ: Трамп будет требовать пересчёта голосов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп не признаёт свое поражение на выборах и собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания, сообщает Fox News.

По данным собственных источников телеканала, помощники главы государства ведут консультации, касающиеся плана действий республиканца в случае победы или поражения на выборах президента США.

Отмечается, что Трамп настроен только на победу. Действующий президент планирует требовать пересчёта голосов в ключевом штате Пенсильвания, который даёт необходимые ему 20 голосов выборщиков.

Также источники Fox News сообщают, что Трамп в случае проигрыша в Аризоне намерен добиваться пересмотра итогов голосования в штате Джорджия.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

