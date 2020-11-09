СМИ: Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Президент США Дональд Трамп сообщил советникам, что в 2024 году намерен вновь баллотироваться в президенты, сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к окружению республиканца.
Издание отмечает, что получить комментарии от представителей Белого дома и штаба Трампа не удалось.
По мнению Axios, намерение Трампа участвовать в выборах через четыре года демонстрирует, что действующий глава государства признал своё поражение на всеобщих выборах в США 3 ноября, в ходе которых большинство голосов получил демократ Джо Байден.
При этом Трамп продолжает настаивать на своей победе, заявляя о фальсификациях с голосами избирателей и уверяя, что его команда будет бороться за правду в суде.
Издание сообщает, что консультанты республиканцев, которые планируют выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году, опасаются действий Трампа. Они считают, что президент имеет большое влияние на сторонников и избирателей республиканской партии США и может достичь высоких результатов на предварительных выборах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Летевший на Камчатку самолёт вернулся в «Шереметьево» из-за угрозы взрыва
- Вакцина Pfizer может стать бесплатной для жителей США
- ОДКБ выразила озабоченность в связи с крушением российского вертолёта в Армении
- СМИ: Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году
- Трамп отправил в отставку министра обороны Эспера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru