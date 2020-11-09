СМИ: Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Президент США Дональд Трамп сообщил советникам, что в 2024 году намерен вновь баллотироваться в президенты, сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к окружению республиканца.

Издание отмечает, что получить комментарии от представителей Белого дома и штаба Трампа не удалось.

По мнению Axios, намерение Трампа участвовать в выборах через четыре года демонстрирует, что действующий глава государства признал своё поражение на всеобщих выборах в США 3 ноября, в ходе которых большинство голосов получил демократ Джо Байден.

При этом Трамп продолжает настаивать на своей победе, заявляя о фальсификациях с голосами избирателей и уверяя, что его команда будет бороться за правду в суде.

Издание сообщает, что консультанты республиканцев, которые планируют выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году, опасаются действий Трампа. Они считают, что президент имеет большое влияние на сторонников и избирателей республиканской партии США и может достичь высоких результатов на предварительных выборах.

