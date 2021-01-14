СМИ: Telegram удалил минимум 15 экстремистских каналов
Мессенджер Telegram заблокировал по меньшей мере 15 каналов, в которых общались американские экстремисты, сообщает NBC News.
Старший научный сотрудник Южного юридического центра, профессор Меган Сквайр заявила, что многие из запрещённых в последнее время каналов работали месяцами или годами.
Так, один из удаленных каналов, называвший себя «эко-фашистским», начал работать в июне 2020 года и с самого начала заявлял о превосходстве белых. После беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия США, пользователи канала стали размещать армейские инструкции по изготовлению бомб и боеприпасов.
Также отмечается, что некоторые сторонники действующего президента США Дональда Трампа перешли в Telegram, чтобы спланировать различные акции 20 января, в день инаугурации Джо Байдена.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о давлении на мессенджер из-за протестов в Белоруссии, сообщает Ura.ru. По его словам Apple потребовала заблокировать каналы, в которых публиковались личные данные белорусских силовиков.
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