СМИ: Telegram удалил минимум 15 экстремистских каналов

Мессенджер Telegram заблокировал по меньшей мере 15 каналов, в которых общались американские экстремисты, сообщает NBC News.

Старший научный сотрудник Южного юридического центра, профессор Меган Сквайр заявила, что многие из запрещённых в последнее время каналов работали месяцами или годами.

Так, один из удаленных каналов, называвший себя «эко-фашистским», начал работать в июне 2020 года и с самого начала заявлял о превосходстве белых. После беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия США, пользователи канала стали размещать армейские инструкции по изготовлению бомб и боеприпасов.

Также отмечается, что некоторые сторонники действующего президента США Дональда Трампа перешли в Telegram, чтобы спланировать различные акции 20 января, в день инаугурации Джо Байдена.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о давлении на мессенджер из-за протестов в Белоруссии, сообщает Ura.ru. По его словам Apple потребовала заблокировать каналы, в которых публиковались личные данные белорусских силовиков.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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