СМИ: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что не было предложено конкретных шагов по поставкам оружия Киеву. При этом государства предупредили Москву, что за любым нападение на западную инфраструктуру последует решительный ответ.
Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина должна защищать себя. На конференции послов Евросоюза она отметила, что Киеву необходимо поставлять тяжёлое вооружение и оборонительные системы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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