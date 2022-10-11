СМИ: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина должна защищать себя. На конференции послов Евросоюза она отметила, что Киеву необходимо поставлять тяжёлое вооружение и оборонительные системы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

