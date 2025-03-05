СМИ: Стармер и Макрон готовы поехать с Зеленским в Вашингтон
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить план урегулирования на Украине. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, поездка планируется на следующей неделе. Политики намерены представить президенту США Дональду Трампу «единый фронт» по плану урегулирования.
Кроме того, Daily Mail пишет, что Британия принимает меры на всех уровнях, чтобы убедить США возобновить военную помощь Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил о получении от Зеленского важного письма. В нем президент Украины сообщил о готовности Киева «сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», пишет 360.ru.
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