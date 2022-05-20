СМИ: США сохранят сто тысяч военных в Европе

Соединенные Штаты намерены сохранить численность военного присутствия на территории Евросоюза в количестве сто тысяч человек, если обстановка на Украине не обострится. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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С момента начала военной операции США увеличили численность военнослужащих на территории Европы с 60 до 100 тысяч. Сообщается. что американское правительство не будет увеличивать это количество, если Россия и не начнет эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членами Североатлантического союза.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОСШАВоеннослужащие
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