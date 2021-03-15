СМИ: США могут «отдать» Украину России

США необходимо пойти на уступки и «отдать» Украину, чтобы избежать укрепления союза России и Китая. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, возможен сценарий, при котором Москва и союзники займутся ослаблением соседних стран НАТО. При этом дружественные РФ Иран и Китай начнут оказывать давление на Израиль, арабские государства Персидского залива, Тайвань и противников Пекина в Южно-Китайском море.

The Washington Post считает, что проблема сближения РФ, Ирана и КНР — одна из ключевых для нынешней американской администрации. Чтобы «дать отпор» укрепляющемуся союзу, властям США придется пойти на уступки. Как отмечает издание, не исключено, что американская сторона может вывести войска НАТО из стран Прибалтики, а также отказаться от влияния на Украине.

Кроме того, по данным газеты, российско-китайский меморандум о создании лунной станции — «зловещее предзнаменование» о создании альянса РФ и КНР, отмечает РИА ФАН. При этом сама лунная база не рассматривается как угроза для Соединенных Штатов.

На минувшей неделе Москва и Пекин подписали меморандум о создании лунной станции, напоминает RT. Государства условились использовать космос «в мирных целях в интересах всего человечества».

