СМИ спрогнозировали, кто станет самым влиятельным политиком Европы в 2025 году
Наиболее влиятельным политическим деятелем, который будет влиять на политику в Европе в 2025 году, является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Politico.
По данным издания, итальянский премьер совмещает в себе качества трех категорий номинаций Politico: деятельность, готовность предлагать смелые идеи и нарушать правила.
«Если вы самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск, то номер, который вы, скорее всего, наберете, будет принадлежать Джордже Мелони», — отмечается в материале.
В число политических деятелей, которые в ближайшее время будут определять европейскую политику, издание включило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента России Владимира Путина, премьера Польши Дональда Туска.
В категории бросающих вызов системе «нарушителей» Politico указало главу Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридриха Мерца и лидера фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. При этом в категорию «мечтателей» с новыми смелыми идеями включили генсека НАТО Марка Рютте, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу евродипломатии Каю Каллас.
Между тем журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человека года» в 2024 году. В него вошли в том числе Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, бизнесмен Илон Маск, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
- СМИ: Кондитерские изделия подорожают к Новому году на 10-20%
- Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета
- Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения
- Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер
- Шадаев: Инфраструктурой 5G к 2030 году обеспечат 16 городов
- Сергей Боярский рассказал о планах работы на посту главы комитета ГД по информполитике
- Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»
- «Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru