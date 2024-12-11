СМИ спрогнозировали, кто станет самым влиятельным политиком Европы в 2025 году

Наиболее влиятельным политическим деятелем, который будет влиять на политику в Европе в 2025 году, является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Politico.

По данным издания, итальянский премьер совмещает в себе качества трех категорий номинаций Politico: деятельность, готовность предлагать смелые идеи и нарушать правила.

«Если вы самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск, то номер, который вы, скорее всего, наберете, будет принадлежать Джордже Мелони», — отмечается в материале.

В число политических деятелей, которые в ближайшее время будут определять европейскую политику, издание включило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента России Владимира Путина, премьера Польши Дональда Туска.

В категории бросающих вызов системе «нарушителей» Politico указало главу Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридриха Мерца и лидера фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. При этом в категорию «мечтателей» с новыми смелыми идеями включили генсека НАТО Марка Рютте, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу евродипломатии Каю Каллас.

Между тем журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человека года» в 2024 году. В него вошли в том числе Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, бизнесмен Илон Маск, отмечает 360.ru.

